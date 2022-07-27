«Пусть мне перезвонит»: Панин набросился на известного певца

Несколько лет назад актер Алексей Панин перебрался в Испанию. В Аликанте он купил квартиру и живет на те деньги, которые заработал в России.
На днях в Аликанте приехал певец Святослав Вакарчук, на которого Панин буквально набросился, высказавшись в Сети. А затем попытался лично с ним поговорить.
«Меня послала какая-то недоделанная директриса Вакарчука. Да, мы знаем группу, они спели два куплета, три припева, но это не «Битлз»», — неожиданно огорошил Алексей.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
После этого звезде «Жмурок» позвонили знакомые, которые попросили поумерить свой пыл. Панин покаялся, что эмоционально высказался о музыканте, но при этом потребовал: «Пусть Вакарчук мне перезвонит».