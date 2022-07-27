«Пусть мне перезвонит»: Панин набросился на известного певца

Несколько лет назад актер Алексей Панин перебрался в Испанию. В Аликанте он купил квартиру и живет на те деньги, которые заработал в России.

На днях в Аликанте приехал певец Святослав Вакарчук, на которого Панин буквально набросился, высказавшись в Сети. А затем попытался лично с ним поговорить.