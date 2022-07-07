Досталось и Лепсу, и Тимати: Алексей Панин жестко оскорбил Дмитрия Дюжева

Алексей Панин уехал в Испанию на постоянное место жительства, но оттуда не перестает оскорблять российских звезд и жителей. На этот раз он прошелся по Тимати, Григорию Лепсу и Дмитрию Дюжеву. С последним он, кстати, играл в культовом фильме Алексея Балабанова «Жмурки», сделавшем его знаменитым.

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Взорвался Панин после того, как узнал, что Дюжев побывал в Донецке и пообщался с местными жителями. «Одни артисты — проститутки, как Дюжев, Лепс и Тимати, а другие понимают, что происходит в мире», — противопоставил звезд Панин, сообщает «Комсомольская правда».

К слову, не только Панин позволяет себе оскорбительные выпады в адрес соотечественников. Не перестает это делать Чулпан Хаматова и Максим Галкин, высмеивающий происходящее на своих концертах.

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