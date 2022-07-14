Панин рассказал о дочках, которые родились с разницей в три дня

Актер Алексей Панин в соцсетях рассказал о своих дочках от разных отношений. Всего у него четверо детей. Рядом с актером все время находится только дочка Нюся, которая живет с актером в Испании и работает официанткой в кафе.

В 2011 году гинеколог Татьяна Савина подарила Алексею Панину дочь Машу. Любопытно, что через три дня у актера появилась на свет еще одна дочь – София. Четвертую наследницу зовут Адель. С ней Панин связь не поддерживает.

«Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня. Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок. Этот ребенок живет в другой семье. Мы не говорим, что я ее отец», - отметил Панин.

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Напомним, что в последние годы Алексей Панин проживает в Испании. О родной стране он отзывается в негативном ключе.