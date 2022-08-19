«Просто закрутил интрижку»: жена Алибасова-младшего подозревает, что он сблизился с Берковой не ради боев

Супруга Бари Алибасова – младшего с подозрением отнеслась к его «бойцовскому дуэту» с актрисой Еленой Берковой, которая ранее прославилась благодаря фильмам для взрослых.

Напомним, две звезды объединились, чтобы вызывать других знаменитостей на бои поп-MMA в формате «два на два», «мужчина и женщина». Однако какие между ними отношения? Может быть, младший Алибасов просто решил приударить за скандальной подругой, прикрываясь драками?