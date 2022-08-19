«Просто закрутил интрижку»: жена Алибасова-младшего подозревает, что он сблизился с Берковой не ради боев

Супруга Бари Алибасова – младшего с подозрением отнеслась к его «бойцовскому дуэту» с актрисой Еленой Берковой, которая ранее прославилась благодаря фильмам для взрослых.
Напомним, две звезды объединились, чтобы вызывать других знаменитостей на бои поп-MMA в формате «два на два», «мужчина и женщина». Однако какие между ними отношения? Может быть, младший Алибасов просто решил приударить за скандальной подругой, прикрываясь драками?
«Я всегда был честен со всеми женами. Если кого-то хотел другого, так и говорил. Может, поэтому и девять браков... — прокомментировал 36-летний Бари, когда Teleprogramma.pro спросила его о реакции супруги. — Виолетте, конечно, рассказал и о своем беспокойстве за либидо, и о том, что Лена мне готова помочь.
На что Виолетта мне сказала: «Учитывая твое прошлое, мне очень сложно тебе доверять. Мне неприятно, что ты настолько откровенен со своей публикой, чувствую себя раздетой. Зная, какой ты хитрец, подумываю, что ты под видом этой истории просто закрутил интрижку. Вроде как, придумал отмазку, почему ты с ней проводишь время больше, чем с семьей».
Одно из видео, где Алибасов и Беркова провоцируют соперников на драку, они сняли не на ринге, а на двуспальной кровати, что весьма подозрительно. Но есть ли у него интимные отношения со звездой «Дома-2», Бари Бариевич распространяться не стал.
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