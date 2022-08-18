Беркова и Алибасов-младший объединились, чтобы побить Стоуна, Карнавал и чету Тарасовых

Звезда поп-MMA Елена Беркова и Бари Алибасов – младший объединились и начали вызывать на бой самые хайповые пары российского шоу бизнеса.
Они опубликовали в социальных сетях ряд роликов, в которых провоцируют на драку в формате «два на два» блогеров Сашу Стоуна и Валю Карнавал, например.
«Такие милые и фальшивые мордашки просто нуждаются в билете во взрослую жизнь. И мои кулаки такой билет вам дадут, — заявила Беркова. — Или вы так и будете сидеть в своем углу и пугать хейтеров и бывших компроматом? Саша, утри слезки Вале и прими этот вызов с достоинством».
В другом ролике парочка «бойцов» словесно нападает на футболиста Дмитрия Тарасова и его жену-модель Анастасию Костенко.
«Эй, Дима Тарасов! Ты говоришь, что спорт — это твоя жизнь? Ха, сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Да ты посмешище русского футбола. Я вызываю тебя на бой! — говорит Беркова. — И бери с собой свою женушку Настю Костенко, которая постоянно тебе поддакивает, скрывая твои абьюзерские отношения в семье».
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Елена и Бари просят поклонников писать в комментариях, какую звездную пару они хотели бы видеть побитыми. Бойцовский дуэт готов наподдать всем. Интересно, хоть кто-нибудь откликнется?