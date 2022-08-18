Беркова и Алибасов-младший объединились, чтобы побить Стоуна, Карнавал и чету Тарасовых

В другом ролике парочка «бойцов» словесно нападает на футболиста Дмитрия Тарасова и его жену-модель Анастасию Костенко.

«Эй, Дима Тарасов! Ты говоришь, что спорт — это твоя жизнь? Ха, сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Да ты посмешище русского футбола. Я вызываю тебя на бой! — говорит Беркова. — И бери с собой свою женушку Настю Костенко, которая постоянно тебе поддакивает, скрывая твои абьюзерские отношения в семье».