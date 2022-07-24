«Оно не тонет! Оно всегда на плаву!»: Поплавская сорвалась на Бузову после ее слов о пенисе

Ольга Бузова, выступая перед молодежью на «VK Fest» в Москве, призналась в своей любви к большим пенисам.
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Ведущая завела разговор с ней о теннисе, а певица неожиданно решила поправить ее, заявив, что мужские достоинства внушительных размеров – это как раз то, что она предпочитает.
Сеть после этого публичного признания просто разорвалась от возмущенных комментариев. Не удержалась и актриса Яна Поплавская.
«Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, г….о не тонет, оно всегда на плаву!» - резко написала артистка в своем телеграме.