«Оно не тонет! Оно всегда на плаву!»: Поплавская сорвалась на Бузову после ее слов о пенисе

Ольга Бузова, выступая перед молодежью на «VK Fest» в Москве, призналась в своей любви к большим пенисам.

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Ведущая завела разговор с ней о теннисе, а певица неожиданно решила поправить ее, заявив, что мужские достоинства внушительных размеров – это как раз то, что она предпочитает.

Сеть после этого публичного признания просто разорвалась от возмущенных комментариев. Не удержалась и актриса Яна Поплавская.