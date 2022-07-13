Приличная сумма: сколько получает за корпоратив оскандалившийся Макаревич

Билеты на концерты «Машины времени» продолжают продавать в некоторых городах России. Так, на осень запланированы выступления оскандалившегося Андрея Макаревича и его коллектива в Уфе, Казани, Волгограде и других крупных городах.
Тем временем стало известно, сколько Макаревич берет за частное выступление. Корпоративов у «Машины времени» не так много, бывает по два в месяц. Но стоят они весьма прилично – по 3 млн рублей за выход. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, недавно Андрей Макаревич с молодой женой Эйнат Кляйн перебрались в Израиль. Там 37-летняя избранница музыканта родила ему четвертого наследника – сына Эйтана.