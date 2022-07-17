«Попробовал – получилось»: Вадим Галыгин начал писать сказки для взрослых

Звезда КВН и Comedy Club Вадим Галыгин неожиданно для себя занялся необычным хобби. Перебирая полку с черновиками, телеведущему попались листы 15-летней давности. Прочитанное вдохновило артиста разговорного жанра.

«Никогда не писал песен, попробовал – получилось. Недавно перебирал черновики (у меня их несколько коробок, до сих пор все пишу от руки) и наткнулся на старую сказку, которую мы написали с Тимуром Хваном лет 15 назад. Начал читать, она мне показалась смешной», — поделился актер.

По горячим следам Галыгин вновь взял в руки ручку. Артист поставил перед собой цель написать два варианта сказки, один из которых будет с пометкой 18+.

«Сейчас пишу параллельно взрослый и детский варианты этой сказки. Всем рекомендую – не бойтесь находить новые увлечения», — подытожил он.

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Ранее стало известно, что Вадим Галыгин в скором времени может появиться на Первом канале в качестве ведущего шоу. Светский хроникер Отар Кушанашвили скептически отнесся к появлению шоумена на Первом канале.

Источник: АиФ.