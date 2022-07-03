«Вадим Галыгин, которого не было видно и слышно»: Отар Кушанашвили скептически отнесся к появлению шоумена на Первом канале

На днях стало известно, что звезда КВН и Comedy Club Вадим Галыгин в скором времени может появиться на Первом канале в качестве ведущего шоу.

На это событие отозвался Отар Кушанашвили. Светский хроникер дал понять, что скептически относится к появлению Галыгина на Первом канале. Точнее, не верит в его успех. Более достойной персоной Кушанашвили считает себя, но его никто не зовет.