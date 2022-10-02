«Получаю, как все советские люди»: 80-летняя Ангелина Вовк раскрыла размер своей скромной пенсии

Ангелина Вовк, как и Елена Проклова, получается повышенную пенсию от государства. Дотациями по старости она вполне довольна. Диктор раскрыла размер тех выплат, которые положены ей от государства в качестве пенсии.

Ангелина Михайловна дала понять, что ее вполне устраивает эта сумма, хотя всех трат покрыть не может. Мизерной пенсию 80-летней теле и радиоведущей не назовешь. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки. Но пенсии на все не хватает...» - подметила Вовк.

Напомним, что доплату в 30 тысяч рублей к основной пенсии ежемесячно получают с 2018 года те лица с московской пропиской, у которых есть звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ».