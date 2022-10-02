Какие суммы получают от государства Проклова и другие возрастные звезды

В нашей стране пожилой человек получает от государства денежную помощь в виде пенсий и к тому же имеет возможность продолжать работать: особенно много таких работающих пенсионеров среди известных артистов, которым, конечно же, государственные выплаты, скажем так, погоды не делают - их гонорары значительно выше. Впрочем, кому-то эта копеечка лишней не кажется, к тому же пенсии у всех разные.
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От 15 до 33 тысяч рублей - пенсии без надбавок
Большинство звезд - работающие москвичи. Знаменитости привыкли к обеспеченной жизни, поэтому на одну пенсию вряд ли бы прожили, особенно если это пенсии без надбавок. Такие получают артисты без званий и регалий. Минимальная пенсия для работающих пенсионеров в Москве - 15 тысяч 410 рублей. Не имеют надбавок и получают от 15 до 25 тысяч рублей Регина Дубовицкая, Юрий Лоза, Роза Сябитова, Лолита, Ольга Зарубина, Константин Кинчев, Любовь Казарновская, Маша Распутина.
Ефим Шифрин тоже не имеет званий - сам не раз от них отказывался, а теперь жалеет, так как ему начисляют в месяц 15 тысяч: «Это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, то получал бы больше. Если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще плюс 30 тысяч рублей в месяц».
Александр Маршал тоже много работает, поэтому может прожить и с минималкой: «Хорошо, что у меня есть возможность работать…» Михаил Муромов недоволен размером минималки: «С меня сняли все надбавки, потому что я получаю через Российское авторское общество гонорары за свою прошлую работу. В месяц это две-три, иногда четыре тысячи. Это, оказывается, у меня дополнительный заработок!»
Даже с учетом большого трудового стажа пенсия у Николая Дроздова небольшая, поэтому ему приходится много работать. Фото: Елена Вахрушева
Многие, хоть и не имеют званий, получают больше: 33 тысячи платят знаменитостям с большим рабочим стажем - Дмитрию Диброву, Ларисе Рубальской, Николаю Дроздову.
От 48 до 60 тысяч рублей - для заслуженных и народных
Плюс 30 тысяч рублей к основной пенсии ежемесячно - столько с 2018 года добавляют творческим людям с московской пропиской за звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ». Приятный бонус, но и с ним по звездным меркам денег выходит немного.
Забавно, что Елена Проклова в одном интервью благодарит за дополнительные 30 тысяч рублей, а в другом вдруг «забывает» об этом: «У меня стабильно есть 18 тысяч рублей пенсии...» На самом деле у заслуженной Елены Игоревны выходит около 48 тысяч рублей в месяц. Столько же у Ангелины Вовк: «Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки. Но пенсии на все не хватает...»
Народная Ольга Волкова получает столько же, но она без работы не проживет - нужно платить за лекарства, квартиру... Народная Татьяна Васильева получает еще больше - 60 тысяч рублей, но тоже много работает, так как помогает семье сына…
Народная артистка России Лариса Удовиченко благодаря надбавке получает повышенную пенсию. Фото: Persona Stars
Пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные - Светлана Светличная, Елена Кондулайнен, Стас Садальский и народные - Александр Панкратов-Черный, Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Лариса Удовиченко, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Ирина Розанова.
У коллег-музыкантов такая же ситуация. Надбавку за «народность» имеют Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Серов, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Юрий Антонов, Валерий Леонтьев.
От 60 до 70 тысяч рублей - дополнительные надбавки
Если доплату за звания московские артисты получают вне зависимости от того, работают или нет, то дополнительное материальное обеспечение - надбавку за ордена - начисляют только неработающим пенсионерам. Размер дополнительного материального обеспечения привязан к базовому размеру социальной пенсии, ежегодно индексируется.
Если неработающий артист - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (среди них, например, Татьяна Доронина и Александр Ширвиндт), то ему или ей доплатят около 21 тысячи рублей. А если, допустим, у пенсионера есть лишь орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, как, скажем, у Александры Пахмутовой или Олега Стриженова, то он получит около 16 тысяч.