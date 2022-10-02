Какие суммы получают от государства Проклова и другие возрастные звезды

В нашей стране пожилой человек получает от государства денежную помощь в виде пенсий и к тому же имеет возможность продолжать работать: особенно много таких работающих пенсионеров среди известных артистов, которым, конечно же, государственные выплаты, скажем так, погоды не делают - их гонорары значительно выше. Впрочем, кому-то эта копеечка лишней не кажется, к тому же пенсии у всех разные.

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От 15 до 33 тысяч рублей - пенсии без надбавок

Большинство звезд - работающие москвичи. Знаменитости привыкли к обеспеченной жизни, поэтому на одну пенсию вряд ли бы прожили, особенно если это пенсии без надбавок. Такие получают артисты без званий и регалий. Минимальная пенсия для работающих пенсионеров в Москве - 15 тысяч 410 рублей. Не имеют надбавок и получают от 15 до 25 тысяч рублей Регина Дубовицкая, Юрий Лоза, Роза Сябитова, Лолита, Ольга Зарубина, Константин Кинчев, Любовь Казарновская, Маша Распутина.

Ефим Шифрин тоже не имеет званий - сам не раз от них отказывался, а теперь жалеет, так как ему начисляют в месяц 15 тысяч: «Это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, то получал бы больше. Если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще плюс 30 тысяч рублей в месяц».

Александр Маршал тоже много работает, поэтому может прожить и с минималкой: «Хорошо, что у меня есть возможность работать…» Михаил Муромов недоволен размером минималки: «С меня сняли все надбавки, потому что я получаю через Российское авторское общество гонорары за свою прошлую работу. В месяц это две-три, иногда четыре тысячи. Это, оказывается, у меня дополнительный заработок!»