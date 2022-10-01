Получала в пять раз больше народных актрис: директор «Ленкома» раскрыл зарплату Поргиной

Марк Варшавер в очередной раз ответил на обвинения Людмилы Поргиной, которая заявила, что директор «Ленкома» не дает ей играть главные роли. Режиссер отметил, что актрисе грех жаловаться на судьбу.

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По его словам, вдова Николая Караченцова всегда получала очень хорошие деньги, несмотря на то, что ее талант был далек от других именитых актрис.