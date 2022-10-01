Получала в пять раз больше народных актрис: директор «Ленкома» раскрыл зарплату Поргиной

Марк Варшавер в очередной раз ответил на обвинения Людмилы Поргиной, которая заявила, что директор «Ленкома» не дает ей играть главные роли. Режиссер отметил, что актрисе грех жаловаться на судьбу.
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По его словам, вдова Николая Караченцова всегда получала очень хорошие деньги, несмотря на то, что ее талант был далек от других именитых актрис.
«Вы сравнили Поргину с Инной Чуриковой и Лией Ахеджаковой? Актрису, которая практически не выходила на сцену, но при этом получала по 100 000 рублей. В других театрах народные артисты получают по 20 000 рублей», — рассказал Варшавер.
Режиссер напомнил, что именно он добился для Поргиной звания заслуженной артистки.
«А за что? Да только за то, что она была женой великого Караченцова. Пока Николай Петрович болел на протяжении многих лет, они вместе с женой получали 250 000 рублей в месяц», — высказался Марк Борисович в беседе с порталом Teleprogramma.pro.