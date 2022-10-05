Сын перекричал маму: Кети Топурия без макияжа и в свитере оверсайз предстала на домашнем видео

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже больше 15 лет состоит в группе «А’Студио». Артистка славится своим чувством стиля. Она даже запустила свой бренд одежды. На сцене певица часто предстает в платьях и ярких костюмах. После родов она быстро вернулась в форму.
В этом году Кети много путешествует. При этом она всегда уделяет время дочке Оливии, которая родилась в первом браке с Львом Гейхманом. Также у певицы подрастает сын Адам, который появился уже от дипломата Льва Деньгова. Лицо мальчика артистка пока скрывает.
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На этот раз Топурия поделилась домашними кадрами. Она сидела на полу в свитере оверсайз. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Она начала снимать видео и в этот момент закричал ее сын. За кадром он играл и решил имитировать сигнал машины.
«Скоро прилетаем в Алматы, так что оставляю афишу!» — едва смогла сказать артистка.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Кети прекрасно выглядит без косметики. Другие отметили, что у нее очень звонкий сынок. К слову, в следующем году Адаму исполнится два года.