Почти как мама: Анна Нетребко показала, как за лето вырос ее единственный сын

Оскандалившаяся Анна Нетребко в эти дни находится в Италии. Оперная дива вместе с мужем Юсифом Эйвазовым дает концерты в Вероне. Недавно он показывал, как артистке рукоплескала публика после оперы «Аида».

Накануне Нетребко поделилась с фанатами снимком, на котором запечатлелась со своим сыном Тьяго. Фанаты отметили, что мальчик сильно вымахал за лето и уже догнал в росте маму.