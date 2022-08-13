Почти как мама: Анна Нетребко показала, как за лето вырос ее единственный сын

Оскандалившаяся Анна Нетребко в эти дни находится в Италии. Оперная дива вместе с мужем Юсифом Эйвазовым дает концерты в Вероне. Недавно он показывал, как артистке рукоплескала публика после оперы «Аида».
Накануне Нетребко поделилась с фанатами снимком, на котором запечатлелась со своим сыном Тьяго. Фанаты отметили, что мальчик сильно вымахал за лето и уже догнал в росте маму.
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети
«Жду, когда ты станешь противным тинейджером», - подписала фото Нетребко.
Напомним, единственного сына Анна Нетребко родила в возрасте 37 лет от артиста Эрвина Шротта. Юсифу Эйвазову звезда так и не смогла подарить наследника.