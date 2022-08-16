Платье от Ralph Lauren и три дня гуляний: стали известны подробности свадебного праздника Лопес и Аффлека

Итак, следующий уикенд — 19–21 августа — будет праздником Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Именно в эти дни звездные молодожены устроят большую свадебную вечеринку для себя, друзей и семьи. Через месяц после регистрации брака в Лас-Вегасе.
Журналисты узнали, что это будет свадебный праздник, достойный фотоотчета в журнале Vogue (он, конечно же, будет). В пятницу супруги проведут репетицию праздничного ужина, главная церемония состоится в субботу, а в воскресенье пара завершит свои выходные барбекю и пикником.
«Все будет о Джей Ло. Бен хочет, чтобы все внимание было сосредоточено на ней в этот важный для них день», — сообщил инсайдер издания Page Six.
Ожидается, что 53-летняя Дженнифер будет носить платье от Ralph Lauren, сшитое на заказ в Италии. Организацией мероприятий занимается звездный специалист Колин Коуи, ценник услуг которого достигает 25 миллионов долларов. Ранее он работал с такими заказчиками, как Опра Уинфри, Майкл Джордан и та же Лопес.
Актер Мэтт Дэймон и телеведущий Джимми Киммел — лишь некоторые звезды, приглашенные на это торжество. Интересно, а своих бывших супругов, с которыми делят детей, знаменитая пара позвала?