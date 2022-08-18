«Модный градус»: Барановская в силуэтном платье в пол цвета расплавленного золота предстала с Басковым

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла сама сколотить состояние и вырастить троих детей.

Ей удается успешно совмещать карьеру и материнство. А вот о личной жизни она рассказывает редко. В 37 лет звезда не замужем, но признается, что и не стремится просто найти мужа, так как хочет быть счастливой.