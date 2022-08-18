«Модный градус»: Барановская в силуэтном платье в пол цвета расплавленного золота предстала с Басковым

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла сама сколотить состояние и вырастить троих детей.
Ей удается успешно совмещать карьеру и материнство. А вот о личной жизни она рассказывает редко. В 37 лет звезда не замужем, но признается, что и не стремится просто найти мужа, так как хочет быть счастливой.
Этим летом почти не было съемок. Юлия часто путешествовала. Свободное время она посвящает своим детям, с которыми даже ходит на футбол. Но порой телеведущая работала. Она становилась ведущей концертов и фестивалей. Каждый раз на публике Барановская предстает в эффектных нарядах. Так случилось недавно, когда она вела мероприятие.
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Она устроила дефиле в платье в пол цвета золота с мерцающими пайетками. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Ей также сделали укладку с голливудской волной. Юлия танцевала за кулисами, пока артисты выступали.
Однако ей удалось повеселиться с Николаем Басковым. Многодетная мама сразила поклонников своим образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Очень оригинальное платье-бюстье за счет дополнительной детали в виде чокера, который крепится к платью планкой в виде моно-бретели. За счет этой фантазийной задумки, которая добавила геометрии + блеск расплавленного золота пайеток, получился симбиоз Египетского стиля и футуристического — контраст прошлого и будущего, что делает образ эффектным.
Платья-бюстье этим летом в числе самых модных за счет выделенной зоны бра. Модный градус усилил высокий разрез по ноге, поскольку разрезы и вырезы — микро-тренд 2022. Образ целостный, законченный, прическа и макияж поддерживают концепцию стиля. Нет дополнительных украшений у столь активного платья, поэтому ничто не перегружает.
Юлии очень идет это платье, которое презентабельно продемонстрировало достоинства ее фигуры. Получился загадочный образ между прошлым и будущим, в котором Юлия похожа одновременно и на Египетскую и на космическую принцессу», – высказалась эксперт.
Юлия Барановская и Николай Басков. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro