Особняк по цене целого поселка: эксперт назвал стоимость нового дома Самойловой с лифтом

Новый особняк Оксаны Самойловой и Джигана эксперты оценивают в 140-170 миллионов рублей.

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Судя по всему, в нем несколько этажей, поскольку в доме имеется собственный лифт, рассчитанный на 13 человек, у детей предусмотрены в комнатах собственные ванные, а территория вокруг коттеджа настолько огромная, что наследники рэпера и бизнесвумен предпочитают передвигаться на улице на электромобиле.

Дом Джигана и его жены оценил риелтор Юрий Паршиков. Он заметил, что прошлый особняк в 800 квадратов музыкант продавал за 140 миллионов рублей и новый дом с большей площадью, конечно, должен стоить больше.

Источник: Telegram-канал «Звездач».