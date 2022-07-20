Лифт на 13 человек и ванные комнаты у детей: Самойлова похвасталась своим домом-дворцом

Жена Джигана показала в какие хоромы перебралась с детьми и мужем из особняка в 800 квадратных метров. Да, Оксана Самойлова и рэпер решили, что такой «домик» для них с 4 наследниками слишком мал.

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«С рождением Давидика нам стало тесно», - обескуражила Самойлова.

В личном блоге Оксана не без гордости показала, как ее дети передвигаются по огромной территории возле дома на электрической машинке. «Раздолье по всем фронтам у детей», - прокомментировала бизнесвумен.