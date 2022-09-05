«Опасный процесс»: Виторган впервые высказался о разводе с Собчак

Ксения Собчак родила Максиму Виторгану сына Платона. Малыш появился на свет в 2015 году. А спустя три года актер и журналистка расстались.

Как признался Максим, Платон не сразу понял, что его родители больше не живут вместе, так как малышу попросту никто не говорил об этом. Актер считает, что для любого ребенка развод родителей – болезненный процесс.