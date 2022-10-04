«Она понимает, на что идет»: «сбежавшая» за границу Пугачева хвасталась благополучием Гарри и Лизы в деревенской Грязи

В своем микроблоге Алла Пугачева совсем недавно делилась свежими кадрами, запечатлев завтрак двойняшек Гарри и Лизы перед школой. Так, Примадонна дала понять, что в деревенской Грязи у ее детей все благополучно.

Вернувшись на родину без шоумена Максима Галкина* певица сама отвела двойняшек Первого сентября на школьную линейку. Однако в гимназии дети проучились всего месяц. По слухам, Примадонна купила билеты на частный джет, выложив кругленькую сумму, чтобы улететь с двойняшками Гарри и Лизой в Израиль. Видимо, доучиваться дети будут за границей.

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Вот что о поведении певицы и ее семье сказала в беседе с сайтом Teleprogramma.pro психолог, руководитель психологического центра Анна Завгороднева.

Примадонна, как и ее муж шоумен Максим Галкин, понимает, что бессмысленно прятать детей от поклонников. Но информацию о них, супруги дают дозировано и только на своих условиях. А это говорит о том, что Алла Борисовна совершенно осознанно принимает все решение, а не по чьей-то указке.

«То, как они ведут себя с детьми, как «предъявляют» их обществу, тоже говорит о четком понимании того, что от камер никуда не деться, все равно все будут следить и как-то пытаться влезть внутрь семьи. Отсюда установка: если вы будете получать информацию о нашей семье – то только на наших условиях. То есть с этой стороны все благополучно: никто не скрывает детей, но никто и не демонстрирует их чрезмерно. Все знают, как выглядят дети Пугачевой, в каких кружках занимаются, куда ходят, но при этом нет ощущения, что у детей вся жизнь напоказ. Все эти моменты говорят о взрослой, сознательной позиции Аллы Борисовны по отношению к семье, к выбору мужа. Она понимает, на что она идет и почему так себя ведет», - говорила психолог в беседе с Teleprogramma.pro.

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