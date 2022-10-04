«Как жена декабриста»: психолог - о супружеском счастье Пугачевой и Галкина*

Вокруг брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина* с самого начала было много разговоров: а есть ли там чувства, а настоящие ли они, а может быть, все только ради пиара? Сейчас, после того как Алла Борисовна сначала, оставив мужа, приехала в Россию с детьми, а потом так же неожиданно покинула страну, эти разговоры вновь набирают обороты.
Настоящая ли у них семья? Тeleprogramma.pro задала этот вопрос Анне Завгородневой, психологу, руководителю психологического центра.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
- Мне кажется, поведение Аллы Пугачевой вполне соответствует образу счастливой замужней женщины. Во-первых, она недавно, как известно, выступила с резонансным заявлением – прямо как жена декабриста. Мол, если применяете санкции к моему мужу – применяйте такие же и ко мне.
По крайней мере, внешняя позиция демонстрирует единение взглядов, суждений, - именно такое поведение свойственно супругам. Они выглядят, как крепкая семья. Далеко не всегда внутри семьи могут быть общие взгляды и суждения, но семья сохраняется за счет того, что каждый уважает позицию другого и готов его поддержать. Пугачева демонстрирует именно такое поведение.
Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды
Во-вторых, то, как они ведут себя с детьми, как «предъявляют» их обществу, тоже говорит о четком понимании того, что от камер никуда не деться, все равно все будут следить и как-то пытаться влезть внутрь семьи. Отсюда установка: если вы будете получать информацию о нашей семье – то только на наших условиях.
То есть с этой стороны тоже все благополучно: никто не скрывает детей, но никто и не демонстрирует их чрезмерно. Все знают, как выглядят дети Пугачевой, в каких кружках занимаются, куда ходят, но при этом нет ощущения, что у детей вся жизнь напоказ.
Все эти моменты говорят о взрослой, сознательной позиции Аллы Борисовны по отношению к семье, к выбору мужа. Она понимает, на что она идет и почему так себя ведет.
Алла Пугачева и Борис Моисеев. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»
- Сейчас много домыслов появилось вокруг внезапного отъезда Пугачевой из России, - она даже не осталась на похороны своего друга Бориса Моисеева…
- Вот интересно, почему какие-то полеты-перелеты воспринимаются как ходы семейные? Мало ли, зачем человек куда-то полетел? Тем более, что сейчас ситуация с перелетами осложнилась, может сложиться ситуация, когда просто невозможно будет улететь, в любой момент могут закрыть границы.
Так что это могла быть заранее запланированная поездка. А смерть Бориса Моисеева, конечно же, не была запланирована.
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Мы не знаем, с какой целью Алла Борисовна полетела в Израиль. Может быть, они с мужем там как раз встретятся. Возможно, Пугачева на лечение полетела. А может быть, она уехала из-за тревожной политической ситуации, чтобы переждать это все за границей, раз у них есть такая возможность. Кто мы такие, чтобы их осуждать?
Мы пытаемся поведение, вызванное рядом внешних факторов, применить к их внутренним семейным отношениям. Даже разные места проживания супругов совершенно не говорят о каких-то конфликтах. Есть люди, которые работают вахтами, часто уезжают в командировки, есть моряки дальнего плавания, люди других профессий, требующих частого и длительного отсутствия. Они месяцами живут в разлуке. И что – все, семье конец? Нет, конечно.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.