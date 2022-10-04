«Как жена декабриста»: психолог - о супружеском счастье Пугачевой и Галкина*

- Сейчас много домыслов появилось вокруг внезапного отъезда Пугачевой из России, - она даже не осталась на похороны своего друга Бориса Моисеева…

- Вот интересно, почему какие-то полеты-перелеты воспринимаются как ходы семейные? Мало ли, зачем человек куда-то полетел? Тем более, что сейчас ситуация с перелетами осложнилась, может сложиться ситуация, когда просто невозможно будет улететь, в любой момент могут закрыть границы.

Так что это могла быть заранее запланированная поездка. А смерть Бориса Моисеева, конечно же, не была запланирована.

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Мы не знаем, с какой целью Алла Борисовна полетела в Израиль. Может быть, они с мужем там как раз встретятся. Возможно, Пугачева на лечение полетела. А может быть, она уехала из-за тревожной политической ситуации, чтобы переждать это все за границей, раз у них есть такая возможность. Кто мы такие, чтобы их осуждать?

Мы пытаемся поведение, вызванное рядом внешних факторов, применить к их внутренним семейным отношениям. Даже разные места проживания супругов совершенно не говорят о каких-то конфликтах. Есть люди, которые работают вахтами, часто уезжают в командировки, есть моряки дальнего плавания, люди других профессий, требующих частого и длительного отсутствия. Они месяцами живут в разлуке. И что – все, семье конец? Нет, конечно.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.