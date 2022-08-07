Пошла жара: Зепюр Брутян скинула перед Павлом Прилучным мандариновое белье (фото)

Павел Пилучный улетел с Зепюр Брутян на Мальдивы. Поклонники удивлены - откуда у них столько времени и средств на бесконечные путешествия.

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Ведь парочка уж несколько месяцев только и занимается тем, что курсирует из одной страны в другую, наслаждаясь безмятежным отдыхом.

Мало того, артисты не стесняются выкладывать свои приключения в Сеть, чего со стороны экс-мужа Агаты Муцениеце вообще не замечалось.

На этот раз Павел Прилучный и вовсе запечатлел свою любимую топлес во время принятия солнечных ванн. Зепюр Брутян скинула мандариновый лиф и улеглась на живот у кромки океана.