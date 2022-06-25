«Очень красиво»: Утяшева в трикотажном платье-трубе и мюлях предстала с Волей на модном показе

Супруги вместе появились в парке «Зарядье», где прошел показ Estera Abner. Они оделись в одной гамме для выхода в свет.
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Однако она предпочла завершить карьеру. Уже длительное время она работает телеведущей.

Благодаря шоу «Танцы» ее полюбили зрители. Также она счастлива в браке с Павлом Волей. Своему избраннику звезда подарила двоих детей: Роберта и Софию. 

Утяшева за последние годы вернулась в форму. Она также стала больше интересоваться модой и носить брендовые наряды. На этот раз телеведущая решила посетить показ Estera Abner, который прошел в парке «Зарядье» в рамках Неделю моды. 

Для такого случая она облачилась в трикотажное платье-трубу черного цвета и мюлях. Ляйсан пришла с мужем, который решил одеться с ней в одной гамме.

Примечательно, что пара также встретила певицу Валерию и Иосифа Пригожина. Они сидели рядом в первом ряду и наслаждались дефиле, которое устроили модели. 

«Как красиво! Очень красиво», – изумлялась Утяшева.

А поклонники были рады видеть пару. Многие осыпали их комплиментами. «Какие красивые», «Любимая пара», «Очень элегантно», «Классные», «Ох, какая Ляся красотка», «Платье роскошно сидит», «Вы и сами могли выйти на подиум», — прокомментировали кадры подписчики.

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды

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