«Очень красиво»: Утяшева в трикотажном платье-трубе и мюлях предстала с Волей на модном показе

Утяшева за последние годы вернулась в форму. Она также стала больше интересоваться модой и носить брендовые наряды. На этот раз телеведущая решила посетить показ Estera Abner, который прошел в парке «Зарядье» в рамках Неделю моды.

Для такого случая она облачилась в трикотажное платье-трубу черного цвета и мюлях. Ляйсан пришла с мужем, который решил одеться с ней в одной гамме.