Летний хит: Ляйсан Утяшева в струящемся платье в пол с принтом «мильфлер» отметилась на улице

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Однако она давно завершила карьеру в спорте и стала телеведущей. Примечательно, что ей удалось преобразиться за последние годы.
Она похудела и сменила имидж. Рядом с ней находится Павел Воля. Он не перестает признаваться ей в любви. Супруги растят сына Роберта и дочку Софию.
В последнее время Ляйсан успевала ездить на гастроли и на съемки. Но также она уделят время мужу, с которым даже шопинг становится веселым. Но на днях телеведущая поделилась кадрами со съемок своей кулинарной передачи. Она предстала в струящемся платье в пол с принтом «мильфлер». Наряд YSL выгодно подчеркнул ее фигуру.
Утяшева также взяла с собой сумку-шопер и дополнила лук мюлями. После окончания смены она вышла на променад.
Поклонники восхитились ее образом. Многие осыпали комплиментами Утяшеву. К слову, платья с таким принтом стали особенно популярны в этом сезоне.
«Ну какая красивая», «Это шикарно», «Платье превосходное! Вы в нем такая женственная», «Ох, как вы хороши», «Наряд не скрывает вашу красоту, а так элегантно подчеркивает», «Ну очень красиво», «Наша летняя фея», — прокомментировали кадры пользователи Сети.