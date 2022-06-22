Летний хит: Ляйсан Утяшева в струящемся платье в пол с принтом «мильфлер» отметилась на улице

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Однако она давно завершила карьеру в спорте и стала телеведущей. Примечательно, что ей удалось преобразиться за последние годы.

Она похудела и сменила имидж. Рядом с ней находится Павел Воля. Он не перестает признаваться ей в любви. Супруги растят сына Роберта и дочку Софию.