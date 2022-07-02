«Очень хотела такую штуку»: Волочкова в прозрачном пеньюаре похвасталась обновкой

Анастасия Волочкова снялась в черном прозрачном пеньюаре, в очередной раз демонстрируя поклонникам подтянутую фигуру, а заодно и дорогую обновку, о которой давно мечтала: артистка балета купила себе новенький iPhone.
Бывшая солистка Большого театра записала ролик, как она распаковывает гаджет. Звезда накинула поверх белья прозрачный кружевной пеньюар с пикантным декольте. В моменте она «по-волочковски» отставила ногу в сторону и наклонилась грудью вперед, рассказывая о плюсах нового устройства.
«Я очень давно хотела, чтобы такая штука у меня появилась, потому что я делаю много разных фото и видео. По-волочковски все, конечно, ну, как без 13-го айфона? Без такой камеры, без такой памяти» — с восторгом высказалась знаменитость.
Ранее Анастасия Волочкова в леопардовом бикини устроила себе релакс.
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