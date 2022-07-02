«Очень хотела такую штуку»: Волочкова в прозрачном пеньюаре похвасталась обновкой

Анастасия Волочкова снялась в черном прозрачном пеньюаре, в очередной раз демонстрируя поклонникам подтянутую фигуру, а заодно и дорогую обновку, о которой давно мечтала: артистка балета купила себе новенький iPhone.

Бывшая солистка Большого театра записала ролик, как она распаковывает гаджет. Звезда накинула поверх белья прозрачный кружевной пеньюар с пикантным декольте. В моменте она «по-волочковски» отставила ногу в сторону и наклонилась грудью вперед, рассказывая о плюсах нового устройства.