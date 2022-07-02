Отдых с шиком: Анастасия Волочкова в леопардовом бикини залезла в бочку, чтобы попариться

46-летняя балерина Анастасия Волочкова одинаково сильно любит как работу, так и отдых. Она всегда подчеркивает, что умеет не только хорошо трудиться, но и отменно расслабляться. Любимым видом передышки для нее всегда была баня, и накануне артистка снова отправилась попариться.

Впечатлениями от отдыха звезда поделилась в своем микроблоге. Она показала, в какой обстановке проходил ее досуг, и рассказала, что побывала в кедровой бочке. Сидя в тесном деревянном ящике, артистка распарилась и раскраснелась, стала позировать для фотографий и поделилась ими в Сети.

Подписчики недоуменно заметили, что Волочковой есть чем удивлять. Купальник с леопардовым принтом им показался мал, как и бочка, в которой с легкостью поместилась длинноногая балерина.