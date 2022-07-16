Новый главный режиссер «Ленкома»: «Я прихожу на место человека, фанатом которого я всегда был, есть и останусь»

38-летний трехкратный обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти, ставший накануне новым главным режиссером театра «Ленком», поделился радостью от своего назначения.

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По словам Франдетти, он невероятно гордится тем, что теперь его место работы там, где когда-то трудился безмерно уважаемый им Марк Захаров.

Успевший заявить о себе не только в качестве режиссера, он еще и как актер, певец, телеведущий и даже переводчик Франдетти отметил, что наследие Захарова — это очень смелые и качественные работы.

«Я прихожу на место человека, фанатом которого я всегда был, есть и останусь. Наследие Захарова — это не какие-то бронзовые регалии, а очень крутые, качественные и смелые спектакли», — заявил Франдетти в беседе с «Мослентой».

Ранее актер Сергей Безруков поддержал идею упразднения должности худрука в «Ленкоме», а заодно высказался о новом режиссере театра.