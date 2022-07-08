Безруков поддержал идею упразднения должности худрука в «Ленкоме»

Актер Сергей Безруков в «Телеграм» заявил, что «Ленком» навсегда останется театром Марка Захарова. Заменить его невозможно. Это его стилистика, артисты и дух.
«Но театру нужно продолжать жить и желательно в мирной и дружелюбной обстановке. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, было найдено очень верное соломоново решение: упразднить должность художественного руководителя и назначить главного режиссера».
По словам Безрукова, Алексея Франдетти он знает давно. Он, как считает актер, настоящий профессионал своего дела с богатой фантазией, потрясающим вкусом и музыкальностью. «Желаю ему удачи и новых замечательных работ под крышей легендарного «Ленкома», - заявил Безруков.
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Напомним, что в «Ленкоме» упразднили должность худрука. Главным режиссером стал известный в мире театра человек – Алексей Франдетти.