Наджиев простил Пугачеву, которая препятствовала его карьере: «Господь меня уберег, может, от худшего»

Алла Пугачева раньше выступала на сцене регулярно, она была очень востребованной. Многие артисты рассказывают, что она имела влияние и мешала строить карьеру. Игорь Наджиев заверяет, что певица не терпела конкуренции и пыталась «перекрыть кислород» Валентине Легкоступовой. Он отметил, что тоже страдал из-за поступков звезды. По его словам, Алла Пугачева не раз ему мешала получать награды или участвовать в концертах, так как продвигала тогда Филиппа Киркорова.

Он утверждает, что Примадонна буквально его запретила, поэтому 30 лет его не было на телевидении и радио. Наджиев только в 2023 году смог выступить в шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Он занял второе место на проекте.

По словам артиста, хоть Алла Пугачева и уехала, ее запрет еще действует на некоторых каналах.

«Я давно все простил. Слава Богу за все. Господь меня уберег, может, от худшего — душу мою спасал. Потому что находиться в том шоу-бизнесе, который был и есть, — это врагу не пожелаешь. Когда у людей крыша едет из-за того, что они дорвались до славы, до денег, до власти. Все забывают, что служить людям надо, творчеством своим служить. А не заниматься самолюбованием», — сказал Игорь Наджиев.

По материалам «АиФ»