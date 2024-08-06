Наджиев рассказал, как Пугачева ударила кулаком по столу, продвигая Киркорова: «Только один принц на эстраде»

Игорь Наджиев много лет строит карьеру певца и композитора. Однако он долго не появлялся на телевидении. Лишь недавно зрители его увидели. Он принял участие в шоу «Суперстар! Возвращение», где занял второе место.

Артист считает, что судейство было нечестным. В новом интервью он также вспомнил, как раньше Алла Пугачева «перекрывала кислород» многим коллегам. По его словам, от Примадонны доставалось Валентине Легкоступовой.

Сам Наджиев тоже страдал из-за поступков певицы, которая в то время продвигала Филиппа Киркорова. По словам певца, Алла Пугачева стала делать ему разные подножки.

«Все произошло из-за моего внешнего сходства и типажа с Филиппом Киркоровым. Поэтому Пугачева отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде — Киркоров», – вспомнил он.

По мнению Игоря Наджиева, Алла Пугачева не терпела никакой конкуренции. Он пояснил, что тогда певица состояла во главе монополии, которая образовалась в отечественном шоу-бизнесе. Наджиев отметил, что первый раз почувствовал влияние звезды на конкурсе «Ялта-Москва-транзит» в 1994 году. Он тогда уже гастролировал и должен был занять первое место. Но из-за вмешательства Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова ему ничего не дали.

«Что там гран-при! Мои хорошие, я с первого места моментально рухнул на десятое!» — подчеркнул он.

Спустя время Игорь Наджиев узнал, что тогда на все повлияла Примадонна.

«Михаил Исаевич Танич, Царствие ему небесное, мне сказал: «Игорь, мы все были за тебя. Но ничего не могли решить. К сожалению, все решила Пугачева». Как мне опять же донесли добрые люди, тогда был удар кулаком по столу со словами: «Только один принц, я сказала», — пояснил он.

По материалам «АиФ»