Муж Наташи Королевой заявил, что они собрались в круиз: «Недешевый, кстати»

Наташа Королева уже давно состоит в браке с Сергеем Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан. Примечательно, что пара является одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Певица несколько лет назад узнала об изменах муж, но смогла его простить. Теперь супруги снова могут похвастаться идиллией. Зачастую артистка ездит в США, где у нее живет мама. Однако этим летом они больше путешествуют по России.

На этот раз Глушко рассказал о планах, на конец лета в беседе с Teleprogramma.pro.

«В августе плывем в круиз по городам России, по Золотому кольцу, по Волге. Дней на десять! Серьезный такой круиз, недешевый, кстати. Но будем надеяться, что оно того стоит», — отметил муж Королевой.

Он вспомнил лето, когда горели торфяники и на улице невозможно было находиться. Артист спасался дома, сидя под кондиционером.