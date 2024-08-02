Сын Джигарханяна раскрыл детали нападения: «В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди»

Армен Джигарханян. Фото: Global Look Press

Пасынок ныне покойного артиста Армена Джигарханяна Степан Джигарханян был обстрелян неизвестными в Лас-Вегасе.

Приемный сын ныне покойного актера Армена Джигарханяна Степан Джигарханян раскрыл детали покушения на него в центре Лас-Вегаса. Как выяснилось, все произошло на пороге дома Степана Джигарханяна в США.

«В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди», — поделился Степан Джигарханян.

Он добавил, что нападавших было трое, это были темнокожие мужчины. Началась драка. Все это увидели соседи Степана Джигарханяна и вызвали полицию.

Между тем, нападавшие успели выпустить по Джигарханяну несколько пуль. Одна из них попала в голову, но прошла по касательной, не задев жизненно-важных точек.

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Степан Джигарханян. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее приятель Степана Джигарханяна выдвинул версию нападения на него, заявив, что причина — пристрастие пасынка великого актера к играм на деньги.

По материалам MK.RU

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