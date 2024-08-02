Сын Джигарханяна раскрыл детали нападения: «В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди»

Приемный сын ныне покойного актера Армена Джигарханяна Степан Джигарханян раскрыл детали покушения на него в центре Лас-Вегаса. Как выяснилось, все произошло на пороге дома Степана Джигарханяна в США.

«В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди», — поделился Степан Джигарханян.

Он добавил, что нападавших было трое, это были темнокожие мужчины. Началась драка. Все это увидели соседи Степана Джигарханяна и вызвали полицию.

Между тем, нападавшие успели выпустить по Джигарханяну несколько пуль. Одна из них попала в голову, но прошла по касательной, не задев жизненно-важных точек.