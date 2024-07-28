Любовь Успенская заявила, что развод Алсу пошел на пользу певице: «Она сейчас воспряла»

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

Любовь Успенская поддержала певицу Алсу, которая разводится с мужем после восемнадцати лет брака.

Любовь Успенская в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о разводе Алсу Абрамовой. Певица заявила, что она всегда на стороне женщин и желает своей коллеге счастья. 

По мнению Любови Успенской, после развода Алсу стала чаще появляться на телевидении и чувствует себя свободнее. Успенская сравнила свою ситуацию с ситуацией Алсу, отметив, что после развода у нее появилось больше свободы и возможностей для творчества.

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«Я смотрю, что она сейчас воспряла. Мне кажется, что почувствовала свободу. Ее стало больше видно по телевизору. Я желаю Алсу успеха», — сказала Любовь Успенская.

Любовь Успенская добавила, что и в ее жизни происходило когда-то нечто подобное. что переживает сейчас Алсу.

«Пока я была замужем, меня все время давили, давили. А как только я избавилась от этого, то и жить стало легче, появился кислород, начала петь», — поделилась Любовь Успенская.

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