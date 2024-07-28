«Сертификат в одно место» от Искандаровой, разговоры Успенской об Алсу и настоящая стрельба из пистолета: как повеселились звезды на дне рождения Анатолия Цоя

28 июля свое 35-летие отмечает Анатолий Цой (TSOY). День рождения, на котором побывала корреспондент Teleprogramma.pro, он начал праздновать за несколько часов до его наступления. Тогда же и стали собираться первые гости, которых попросили соблюсти дресс-код – белый цвет.

Анатолий Цой: «Моя личная жизнь от всех закрыта, поэтому я очень счастлив»

Как объяснил такой выбор сам виновник торжества, его гардероб на 90% состоит из черного цвета, а вот белый символизирует начало нового этапа в его жизни, ее переосмысления, взросления, новой музыки.

По словам Анатолия, с утра его уже поздравили все коллеги по цеху, например, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. И это стало для него приятным сюрпризом!

Сам музыкант отметил, что тоже подарит поклонникам сюрприз – в скором времени презентует собственную линейку парфюма. А что касается музыки, то осенью выйдет его новый трек, который уже смогли оценить гости юбилея.

Но помимо творческих новостей, представителей СМИ интересовала личная жизнь артиста. Ведь это тайна за семью печатями. И Анатолий, конечно, ее снова не раскрыл.

Только рассказал, что недавно приобрел дом. И в свободное время рубит дрова, топит печь, приглашает друзей париться в баньке, купаться в бассейне, играть в настольные игры.

«Это тот мир, который я берегу, потому что там я не чувствую себя ни артистом, ни дизайнером одежды, ни парфюмером, ни актером, ни бизнесменом. А я ощущаю себя обычным пацаном с обычным восприятием мира, - говорит Анатолий. - Моя личная жизнь от всех закрыта, поэтому я очень счастлив».

- А проект «Маска» еще как-то присутствует в вашей жизни? – спросила у именинника Teleprogramma.pro

- С каждым годом он все сильнее и сильнее отдаляется, потому что снимаются все новые сезоны. И многие забывают про первый, хотя для меня он самый любимый, самый эпичный, самый красивый, с самыми красивыми масками. И это понятно, поскольку я был причастен к нему.

Шоу «Маска» - в моем сердце. Это большой трамплин для моего сольного проекта. И с друзьями мы частенько пересматриваем яркие, классные моменты передачи.

Иногда я снова принимаю участие в проекте «Маска» - на новогодних выпусках, на дне рождения Филиппа Бедросовича, где я исполнял его песню в облике Льва. Но самое крутое, что я настолько люблю этот проект, что сшил себе костюм этого персонажа.