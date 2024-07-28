«Сертификат в одно место» от Искандаровой, разговоры Успенской об Алсу и настоящая стрельба из пистолета: как повеселились звезды на дне рождения Анатолия Цоя

28 июля свое 35-летие отмечает Анатолий Цой (TSOY). День рождения, на котором побывала корреспондент Teleprogramma.pro, он начал праздновать за несколько часов до его наступления. Тогда же и стали собираться первые гости, которых попросили соблюсти дресс-код – белый цвет.
Анатолий Цой: «Моя личная жизнь от всех закрыта, поэтому я очень счастлив»
Как объяснил такой выбор сам виновник торжества, его гардероб на 90% состоит из черного цвета, а вот белый символизирует начало нового этапа в его жизни, ее переосмысления, взросления, новой музыки.
По словам Анатолия, с утра его уже поздравили все коллеги по цеху, например, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. И это стало для него приятным сюрпризом!
Сам музыкант отметил, что тоже подарит поклонникам сюрприз – в скором времени презентует собственную линейку парфюма. А что касается музыки, то осенью выйдет его новый трек, который уже смогли оценить гости юбилея.
Но помимо творческих новостей, представителей СМИ интересовала личная жизнь артиста. Ведь это тайна за семью печатями. И Анатолий, конечно, ее снова не раскрыл.
Только рассказал, что недавно приобрел дом. И в свободное время рубит дрова, топит печь, приглашает друзей париться в баньке, купаться в бассейне, играть в настольные игры.
«Это тот мир, который я берегу, потому что там я не чувствую себя ни артистом, ни дизайнером одежды, ни парфюмером, ни актером, ни бизнесменом. А я ощущаю себя обычным пацаном с обычным восприятием мира, - говорит Анатолий. - Моя личная жизнь от всех закрыта, поэтому я очень счастлив».
- А проект «Маска» еще как-то присутствует в вашей жизни? – спросила у именинника Teleprogramma.pro
- С каждым годом он все сильнее и сильнее отдаляется, потому что снимаются все новые сезоны. И многие забывают про первый, хотя для меня он самый любимый, самый эпичный, самый красивый, с самыми красивыми масками. И это понятно, поскольку я был причастен к нему.
Шоу «Маска» - в моем сердце. Это большой трамплин для моего сольного проекта. И с друзьями мы частенько пересматриваем яркие, классные моменты передачи.
Иногда я снова принимаю участие в проекте «Маска» - на новогодних выпусках, на дне рождения Филиппа Бедросовича, где я исполнял его песню в облике Льва. Но самое крутое, что я настолько люблю этот проект, что сшил себе костюм этого персонажа.
Анатолий Цой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также Анатолий признался, что недавно сделал операцию на нос. А уже спустя три дня был на съемках проекта на канале ТНТ в качестве ведущего. Кроме того, певец рассказал, что полтора года назад перенес операцию на позвоночнике.
«А до этого я попал в аварию. Какое-то время ездил на инвалидной коляске, - отметил музыкант. – Так что у меня каждый год по операции и мне очень не нравится эта тенденция, поэтому хотелось бы ее прекратить.
- Но вообще, начиная с этого года, я очень четко стал заниматься своим здоровьем, ездил в клинику на детокс, делал чекапы. В общем, проверил себя! Здоров на 100 %. Просто нужно следить за собой, чтобы дело не доходило до операций».
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Любовь Успенская: «Мне кажется, что Алсу почувствовала свободу»
Первыми из звездных гостей появились Любовь Успенская с дочкой Татьяной. Они не стали соблюдать дресс-код, а решили выделиться среди толпы. Так, Любовь Успенская надела черное платье с гороховым принтом.
А Татьяна в поддержку мамы – короткое черное платье в горошек. Образ дополнили черные ботфорты, которыми дочь Любови Успенской щегольнула в летний зной. Видимо, хотела, чтобы журналисты точно не прошли мимо ее лука.
«Я не люблю ходить на дни рождения. Это надо любить человека, чтобы бросить все дела и прийти. Но к Толику я не могла не прийти. Он классный, золотой мальчик, для меня мальчик, хотя ему уже 35», - призналась Любовь Успенская.
Юбиляр, конечно, достоин таких слов, но корреспондент Teleprogramma.pro не могла не спросить у Любови о наболевшем.
Любовь Успенская с дочерью. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Сейчас все обсуждают развод Алсу. Вы по-женски сочувствуете ей?
- Я очень люблю Алсу. Она очень достойная девушка, мать, потрясающе красивая женщина. Развод – это личное дело. Но я, конечно, всегда на стороне женщин. Надеюсь, что Алсу еще будет счастлива.
Я смотрю, что она сейчас воспряла. Мне кажется, что почувствовала свободу. Ее стало больше видно по телевизору. Я желаю Алсу успеха. Пусть она немного поживет для себя и своего творчества.
У меня была такая же история. Пока я была замужем, меня все время давили, давили. А как только я избавилась от этого, то и жить стало легче, появился кислород, начала петь.
И мне никто больше не говорил, что это ужасно, плохо, вульгарно, что я надеваю короткие юбки, что у меня вызывающие образы. Но это мое личное дело. Я так люблю и буду делать, что я хочу.
Евгения Искандарова принесла юбиляру сертификат в одно место
На юбилее Анатолия Цоя появилась и звезда шоу «Сокровища императора» Евгения Искандарова. Специально для этого события юмористка выбрала белый тренч-оверсайз.
Евгения рассказала, что знакома с певцом всего лишь четыре дня. Но за это время артисты узнали друг о друге все. Кстати, познакомились они на проекте «Сокровища императора».
Евгения Искандарова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Журналистам Евгения рассказала, что подарила Анатолию «сертификат в одно место», правда, не уточнила в какое. Но, по словам юмористки, подарок должен существенно облегчить ему жизнь.
А Вячеслав Чепурченко – деньги
Актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что в первую очередь желает Анатолию Цою и его близким здоровья. Сам он признался, что сейчас переживает за простывшую маму. Юбиляру же он подарил деньги, потому что только утром приехал в Москву и не успел купить подарок, а уже вечером артиста снова ждал поезд.
Вячеслав Чепурченко с женой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В целом день рождения Анатолия Цоя прошел без эксцессов. Изюминкой вечера стало выступление иллюзиониста Markа Filini. Он показывал фокусы с участием звездных гостей. Например, заставил поверить Любовь Успенскую, что коснулся ее, хотя никаких прикосновений не было, показал золотую рыбку Вячеславу Чепурченко в ранее пустой емкости. Кстати, один фокус предполагал, что участник выстрелит, а после выстрела в пистолете окажется пуля, которой в нем не было. И фокус удался!
Но, конечно, гвоздем программы стало выступление самого Анатолия, который специально для гостей исполнил несколько песен из своего репертуара.
Кстати, на день рождения к певцу пришел и бывший участник группы MBAND Артем Кин, и они вместе спели хит коллектива «Она вернется». Спел Анатолий и композицию «Позови меня с собой», которую исполнял в шоу «Маска» и которую когда-то пела Алла Пугачева.
Анатолий Цой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Вячеслав Чепурченко весь вечер проводил в компании жены, танцевал с ней. А один танец подарил Любови Успенской. Певица явно была рада вниманию актера.
Ну а Teleprogramma.pro еще раз поздравляет Анатолия Цоя с юбилеем!
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