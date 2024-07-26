Татьяна Бакальчук отреагировала на видео мужа с детьми: «Постановочный момент»

На этой неделе стало известно, что самая богатая женщина России, основательница маркетплейса «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук разводится с мужем, от которого родила семерых детей.

Владислав Бакальчук же сейчас изо всех сил пытается убедить общественность, что хочет сохранить семью. Так, он передал одному из телеграм-каналов видео, на котором запечатлено, как он играет с сыновьями.

Татьяна Бакальчук, в свою очередь, заявила, что верить ее супругу нельзя, а кадры — сплошь постановочные. Бизнесвумен рассказала. что муж приехал в отель, где отдыхают ее дети с бабушкой и няней. Было уже достаточно поздно, но он попросил, чтобы сыновья перестали готовиться ко сну и поиграли с папой.

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«Он сказал няне снять этот постановочный момент на камеру. Об этом вчера мне написала моя мама», — объяснила Татьяна Бакальчук происхождение видео, появившегося в телеграм-каналах.

По материалам телеграм-канала Brief