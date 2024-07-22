Мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 млн рублей

Эдвард Радзинский оказался среди тех, кто попадается на уловки мошенников. Ему позвонили злоумышленники и стали представляться специалистами «Википедии». Они отмечали, что хотят обновить о нем данные на сайте, но писатель не захотел с ними говорить из-за занятости. Потом ему уже позвонил человек, который представился сотрудником ФСБ. 87-летний писатель был напуган, когда ему объявили, что на его банковские счета покушаются аферисты.

В итоге Эдвард Станиславович поехал в банк и снял со своей карты 45 миллионов рублей. Их он передал курьеру, которого злоумышленнники назвали «надежным человеком». А уже потом писатель понял, что его просто обманули, пишет Телеграм-канал Mash.

Пока неизвестно, кто завладел крупной суммой денег. Также в полиции еще не подтвердили, что произошел такой инцидент. Сам Радзинский на связь не выходит.

Напомним, что в июне такие же телефонные мошенники пытались обмануть художника Никаса Сафронова. Им удалось получить доступ к его соцсетях и стали отправлять сообщения с просьбой занять «буквально на пару часов» 10-20 тысяч рублей. Тогда Олег Газманов понял, что звезду взломали и забил тревогу.