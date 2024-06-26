Сын Никаса Сафронова объяснил, как был взломан телефон художника: «Просят нажать на кнопочку»

Мошенники взломали телефон художника Никаса Сафронова, представившись сотрудниками «Википедии», и разослали от его имени сообщения с просьбой дать им деньги в долг. Злоумышленники получили доступ к телефонной книге из 20 тысяч номеров.

Музыкант Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова, рассказал Teleprogramma.pro, как злоумышленникам удалось это сделать. В случае с художником мошенники предложили через его телефон закрепить за ним аккаунт в «Википедии», чтобы он мог править там информацию.

На похожий «развод» может попасться любой человек, даже самый умный и практичный, отметил Затравкин. Как правило, это происходит с помощью видеозвонка через WhatsApp, когда аферисты притворяются родственниками или знакомыми. Причем «жертва» не видит звонящих, а только себя.

«Тебя разводят на то, чтобы ты нажал в настройках WhatsApp кнопку «Расширить экран». И в этот момент они видят все, что у тебя происходит на экране, все твои действия. Они просят нажать еще одну кнопочку. Как только ты туда нажал, мошенники тут же делают скриншот и в эту же секунду на своем компьютере получают весь твой WhatsApp с архивом, переписками, контактами», — заявил Лука Затравкин.

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Для идентификации человека просят пройти регистрацию через «Госуслуги». На телефон приходит СМС, которое мошенники видят на экране. Они тут же вбивают его в «Госуслуги», а потом меняют пароль и пострадавший не может восстановить доступ к порталу удаленно, только через МФЦ, пояснил сын художника.