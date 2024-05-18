Уехавшая в Италию певица Глюк’oZa задолжала налоговой больше миллиона рублей

Певица Глюк’oZа, которую зовут Наталья Ионова, много лет выступает на сцене. Она состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Певца регулярно демнстрирует, как отдыхает в разных странах. 18 мая стало известно, что у нее образовалась задолженность перед налоговой в России.

Артистка не оплатила более миллиона рублей. И теперь ей могут заблокировать счета и лишить возможности выезжать за границу, если она не погасит свой долг, пишет Телеграм-канал Shot.

Примечательно, что на данный момент Наталья отдыхает в Италии. Она делится красочными фото с курорта. Артистка словно не подозревает, что у нее могут возникнуть проблем в скором времени. При этом она демонстрирует, что финансы ей позволяют ездить в Европу.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Читайте также:

Сергей Шнуров должен налоговой больше 4,5 млн рублей

Уехавшая из России Глюкоза пожаловалась на сложности на Сейшелах