Эмин после второй свадьбы с Гавриловой увез пятилетнюю дочь в Баку

Эмин Агаларов уже много лет выступает на сцене и развивает свой бизнес. Он обычно находится в Москве, но в последние годы артист активно развивает бизнес в Баку. Недавно певец снова женился на Алене Гавриловой. Они ранее были в браке, но развелись во время пандемии. Но уже спустя год они снова стали близко общаться. Дочка Афина, которой уже пять лет, стала причиной, по которой Эмин не переставал общаться с Аленой. В итоге теперь они снова пара.

На днях Агаларов увез наследницу в Баку. Он поделился трогательным фото с малышкой. Афина отрастила длинные волосы, которые заплетает в косу. Она рисовала, когда певец подошел и поцеловал ее в лоб.