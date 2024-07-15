Эмин после второй свадьбы с Гавриловой увез пятилетнюю дочь в Баку

Эмин Агаларов. Фото:  Global Look Press

Певец Эмин Агаларов с нежностью относится к младшей наследнице.

Эмин Агаларов уже много лет выступает на сцене и развивает свой бизнес. Он обычно находится в Москве, но в последние годы артист активно развивает бизнес в Баку. Недавно певец снова женился на Алене Гавриловой. Они ранее были в браке, но развелись во время пандемии. Но уже спустя год они снова стали близко общаться. Дочка Афина, которой уже пять лет, стала причиной, по которой Эмин не переставал общаться с Аленой. В итоге теперь они снова пара. 

На днях Агаларов увез наследницу в Баку. Он поделился трогательным фото с малышкой. Афина отрастила длинные волосы, которые заплетает в косу. Она рисовала, когда певец подошел и поцеловал ее в лоб. 

Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети Эмина Агаларова

Поклонники заметили, что дочка Гавриловой повзрослела. Она уже скоро сможет пойти в школу. Напомним, что у артиста есть двое сыновей-близнецов от первой жены — дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. Он с ними всегда находится на связи и часто берет их с собой в путешествия. Эмин редко показывает лицо младшей наследницы, но фанаты считают, что она пошла в маму. 

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