Эмин Агаларов тайно женился на Алене Гавриловой во второй раз

Эмин Агаларов является бизнесменом и певцом. Он родился в богатой семье, но теперь сам зарабатывает большие деньги. Со второй женой Аленой Гавриловой артист неожиданно расстался в 2020 году. Примечательно, что причины размолвки они не называли. А спустя два года появились слухи, что он воссоединился с экс-супругой. Сначала поклонники думали, что это случилось ради дочки Афины, но позже Эмин подтвердил, что снова строит отношения с Аленой. 26 мая они тайно сыграли свадьбу в Москве.

Пара сначала расписалась в одном из московских ЗАГСов, а вечером собрала друзей и близких на закрытое торжество в ресторане. Там был белый декор, живые цветы и дресс-код для гостей. На торжестве у Агаларова выступил Джа Халиб. Невесту готовил к свадьбе один из лучших стилистов столицы.

Молодожены попросили не делать фото и не выкладывать их в Сеть, пишет журнал «СтарХит». Такой же хитростью несколько лет назад воспользовался Федор Бондарчук с возлюбленной Паулиной Андреевой. Они также попросили не публиковать фото со свадьбы.

Пока пара никак не отреагировала на новости о свой второй свадьбе.

Напомним, что отец Эмина был против его отношений с Гавриловой. Первой женой певца была старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла. У них есть сыновья Али и Микаил, а также приемная дочка Амина. После развода артист с ней поддерживает дружеские отношения.