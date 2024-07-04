Отар Кушанашвили опубликовал первое фото из больницы: «Я борюсь сейчас с онкологией»

Отар Кушанашвили продолжает находиться в больнице. Он готовится к новым операциям. Две недели назад телеведущий попал в реанимацию из-за непроходимости кишечника. Состояние журналиста было неутешительным. У него также обнаружили злокачественную опухоль. Теперь врачи пытаются сделать все, чтобы он чувствовал себя лучше и смог пережить еще два хирургических вмешательства. Тем временем Отар стал чаще выходить на связь. А 4 июля он выложил первое фото из больницы.

Телеведущий находится под капельницами. Он был в футболке PARANOID. Журналист дал понять, что его вдохновил Ричард Гир на то, чтобы сделать фото, хоть он и проигрывает актеру в плане красоты.

«Я не такой благородный, я не тибетский монах, но я борюсь сейчас с онкологией, со всякой ******, в которой вообще не виноват. Но я опубликую свое фото. Никто же не отказывает в этом праве Шону Пенну? Да, мордой мы не вышли. Ричард Гир нас обошел. Но когда я улыбнусь, вы поймете — этого не взять! Биться насмерть. Насмерть биться с этими кружочками в организме. Соглашаться на все, что говорят врачи. И делать главное — программу «Каково?!». Блестящего вам дня. А я жду 729 капельницу за полтора дня», — заявил Кушанашвили.

Он также обрадовался, что ему разрешили пить кефир. Телеведущий назвал себя несгибаемым жуликом. Он также призвал людей регулярно проводить обследования. Журналист не стал скрывать, что все так произошло, так как он запустил болезнь.