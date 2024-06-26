На ошибку 75-летней Пугачевой, которая целый день сидит под кондиционерами из-за жары, указала кардиолог

Алла Пугачева сейчас живет на Кипре и плохо переносит жару, установившуюся в этой стране. Певица, у которой есть проблемы с сердцем, практически не выходит из дома и постоянно сидит под кондиционерами.
Врач-кардиолог
«Кондиционеры, конечно, необходимы в жару. Тем не менее нужно кондиционер периодически выключать, чтобы не простудиться. Так же, как и в машине. Не всегда человек чувствует, что холодно. Приятная прохлада может обернуться простудными заболеваниями», — пояснила специалист.
По словам врача, сидеть безвылазно дома тоже не очень хорошо для людей пожилого возраста. Вечером, когда жара спадет, нужно выходить на прогулку. Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим.
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«Все равно нужно выбираться на улицу вечером, чтобы пройтись хотя бы полчасика. Потому что даже небольшие физические нагрузки — это профилактика повышенного тромбообразования в жару при обезвоживании организма», — резюмировала Молчанова.
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