Муцениеце отправилась за границу с детьми Прилучного и своей мамой: «Мы на морюшко полетели»

Агата Муцениеце 4 года назад развелась с Павлом Прилучным. Если сначала они общались ради детей, то потом практически оборвал все контакты с бывшей женой. Он сыграл свадьбу с Зепюр Брутян, которая родила от него сына Микаэля. В свой новый дом актер стал регулярно привозить дочку Мию и сына Тимофея от первого брака. Однако Агата признавалась, что ей не хватает алиментов, а подарки, которые Павел дарит наследникам, он не разрешает забрать домой.

И теперь Прилучный судится с экс-женой. По словам Муцениеце, он просто не смог спокойно принять, что проиграл суд по поводу алиментов. Ходят слухи, что актер хочет, чтобы дети жили с ним, поэтому обратился в суд. Звезда фильма «Честный развод» много работает и порой вынуждена оставлять наследников на несколько недель. Но на этот раз она устроила отпуск.

Примечательно, что 1 июля Агата сделала фото в аэропорту. Она запечатлелась с дочкой, сыном и своей мамой. Они наслаждались обедом в ресторане.

«Мы на морюшко полетели», – написала звезда.