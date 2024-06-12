Муцениеце обратилась к Прилучному: «Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой»

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным погрузилась в работу. Она старается к тому же проводить больше времени с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Но порой актриса уезжает на съемки на несколько недель.. В это время Тимофей и Мия гостят у отца и мачехи Зепюр Брутян.

Им нравится возиться с годовалым братом Микаэлем. Однако у Павла Прилучного случаются конфликты с бывшей женой Агатой Муцениеце. Ей пришлось судиться с ним из-за алиментов. А недавно уже сам актер подал иск, в котором хочет затронуть права детей.

В своем влоге Агата Муцениеце прокомментировала ситуацию. Она осудила поведние экс-мужа. Артистка считает, что мужчина должен обеспечивать хорошую жизнь своим детям. Также она призналась, что следит за его новой жизнью.

«Живи счастливо! Наслаждайся! Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики! Просто не надо быть злым человеком. Наверное, надо меньше изображать счастье и больше быть счастливым. И от этого и злость. Она уйдет изнутри, ее не будет. Не будешь так себя вести. Если честно, я вообще не понимаю, что в башке у людей. Я бы даже не довела до суда такие вещи. Я бы просто понимала, что если я мужик, который сделал детей, то я бы просто всегда помогала. У меня не было даже таких вопросов», — высказалась Агата в YouTube-канале «Честные будни».