Муцениеце высказалась о поведении Прилучного: «Проиграл суд и нет, чтобы с достоинством это принять»

Уже четыре года Агата Муцениеце живет в разводе с Павлом Прилучным. В этом браке родились дети: сын Тимофей и дочка Мия.

С тех пор, как Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, он часто забирает наследников к себе домой. Артист также возит их на море. Однако у него начались конфликты с Агатой Муцениеце. Она сначала подала в суд, чтобы увеличить алименты на детей. Суд частично удовлетворил ее просьбу.

Однако после этого уже Павел Прилучный подал иск в суд. Отмечается, что он касается прав детей. Неизвестно, что конкретно хочет актер, но есть вероятность, что он намерен добиться, чтобы дети жили с ним. Агата Муцениеце до недавнего времени не комментировала поведение бывшего мужа. Но в новом влоге она сначала рассказала, что тратит деньги на ремонт

«Я делаю баню и столько денег туда уходит. Я была к этому готова. Я знала, что нужно будет потратить много накопленных денег», – сказала актриса.

Она добавила, что ей недавно пришлось купить новые светильники для газона и отправить машину на ТО, а также поменять все шины. Артистка дала понять, что поступок бывшего мужа не улучшает ее положение.

«Плюс эти замечательные суды! Не забываем! Потому что хороший человек мой бывший муж. Просто хороший классный парень. Проиграл суд и нет, чтобы с достоинством это принять. Можно же просто с достоинством принять эту ситуацию: «Ладно, я был не прав. Действительно, наверное, надо помогать воспитывать и давать деньги на своих же собственных детей». Не мне на шубы, Rolex. Прикиньте, я такая все на себя. Конечно нет!

Это чисто на детей! Просто, чтобы честно было, что взрослые тратят на своих же детей, которых они когда-то родили, несли за них ответственность и обеспечивали им достойный уровень жизни, который они им обеспечивали во время брака. Вот и все! Больше ничего не надо», – сказала Муцениеце в YouTube-канале «Честные будни».