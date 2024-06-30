«Ромашка, не забудь потом сделать тест на отцовство»: в Сети намекнули на неверность беременной Мусульбес Капаклы 

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес совсем скоро впервые станет мамой. В минувший понедельник, 24 июня, она и ее избранник Роман Капаклы зарегистрировали брак. Пара успела сделать это до рождения дочери. Хотя сомнения в том, что им удастся вступить в брак, были.

В соцсетях Таню Мусульбес и Рому Капаклы не только поздравляют с созданием семьи, но и хейтят. Большинство злобных комментариев адресованы Тане Мусульбес.

Ей припомнили, что это уже третье ее замужество за последние шесть лет. Впервые Таня вышла замуж на проекте в августе 2018 года. Ее первым мужем был Витя Литвинов. С ним Таня быстро рассталась и также быстро стала женой Сергея Миха. Этот брак тоже был коротким.