Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес совсем скоро впервые станет мамой. В минувший понедельник, 24 июня, она и ее избранник Роман Капаклы зарегистрировали брак. Пара успела сделать это до рождения дочери. Хотя сомнения в том, что им удастся вступить в брак, были.
В соцсетях Таню Мусульбес и Рому Капаклы не только поздравляют с созданием семьи, но и хейтят. Большинство злобных комментариев адресованы Тане Мусульбес.
Ей припомнили, что это уже третье ее замужество за последние шесть лет. Впервые Таня вышла замуж на проекте в августе 2018 года. Ее первым мужем был Витя Литвинов. С ним Таня быстро рассталась и также быстро стала женой Сергея Миха. Этот брак тоже был коротким.
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Мусульбес и Капаклы показали свидетельство о браке. Фото: соцсети Романа Капаклы
«Ромашка, не забудь потом сделать тест на отцовство»: в Сети намекнули на неверность беременной Мусульбес Капаклы
«Ромашка, не забудь потом сделать тест на отцовство, а то в то время встреча с бывшим мужем у Танюшки была, мало ли, может тоже рядом полежали», — съехидничала liza_lyahova.
«У Тани третий брак и все — по любви», — напомнила katerinaleb84/
«Ребенок должен появится в браке, а не брак из-за ребенка. Жениться по залету — это худшее, что может быть, когда не собирались делать предложение, но пришлось по обстоятельствам», — знает, о чем говорит katri_n7410.
«За такое короткое время уже третий муж», — ayse_qwerty23.
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