Экс-участники «Дома-2» Рома Капаклы и беременная Таня Мусульбес стали мужем и женой

Интересно, что заранее сообщать дату своего бракосочетания Мусульбес и Капаклы не стали, рассказав обо всем уже после того, как получили документы о создании семьи. Они лишь оповещали поклонников о том, что им отказывали в ЗАГСах Москвы, поскольку мест на ближайшие даты не было.

А парочка очень торопилась, ведь до рождения их дочери осталось совсем немного времени. Поклонники поздравляют Мусульбес и Капаклы с созданием семьи, надеясь, что они будут жить долго и счастливо.

Напомним, для Ромы Капаклы этот брак второй по счету, он ранее был женат на Марине Африкантовой. Для Тани Мусульбес это уже третья попытка создать семью. Два ее предыдущих брака были очень скоротечными.