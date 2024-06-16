Экс-участников «Дома-2» Рому Капаклы и беременную Таню Мусульбес отказались расписывать в ЗАГСе

Бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Таня Мусульбес отправились накануне в один из столичных ЗАГСов, чтобы подать заявление на регистрацию брака.

Расписаться пара хочет в самое ближайшее время, ведь уже этим летом на свет появится их дочка. Таня Мусульбес находится на финальрной стадии беременности. Но в ЗАГСе Капаклы и Мусульбес отказали. Оказалось, что в учреждении огромная очередь, ближайшая возможная дата регистрации только в октябре.

«Это какой-то невероятный ЗАГС. В этот ЗАГС приезжают расписываться даже из Канады. Сказали, что ближайшая дата из возможных, даже для беременных, с учетом того, что мы пришли со справкой, октябрь», — рассказал Рома Капаклы в микроблоге.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«На мой день рождения распишемся», — добавила Таня Мусульбес.

Но судя по всему, Рома Капаклы намерен вступить в брак до рождения дочери. Он настроен очень решительно. Его дочь должна появиться в браке.