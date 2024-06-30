Алсу вновь вспомнила о Решетовой: «Ждем слезное интервью»

Певица Алсу, судя по всему, полна жажды отомстить за свой разрушенный брак. О своем муже Яне Абрамове она не высказывается. Зато наносит удар за ударом по своей предполагаемой сопернице, которая позволила себе крутить роман с мужем Алсу за спиной знаменитости.

Называется и имя разлучницы. Это модель Анастасия Решетова, известная своей любовью заводить интрижки с состоятельными мужчинами.

Алсу в своем микроблоге назвала Решетову девушкой с низкой социальной ответственностью. А теперь предположила, что Решетова совсем скоро даст интервью.

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Алсу даже спрогнозировала, о чем в нем пойдет речь.