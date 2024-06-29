Подавшая на развод Алсу сделала заявление о карьере: «Я возвращаюсь в полном объеме»

Алсу уже давно стала знаменитой. Но после свадьбы с Яном Абрамовым она поставила творчество на паузу. Певица родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Она стала выпускать песни после пандемии, но на концертах появлялась редко. А недавно артистка объявила о разводе с мужем. Они готовятся поделить совместно нажитое имущество.

Тем временем Алсу не перестает выходить в свет. Она демонстрирует, что с улыбкой воспринимает то, что происходит в ее жизни. Певица стала сниматься в телепередачах и петь на концертах.

В новом интервью она призналась, что теперь поклонники дождутся от нее новых свершений.

«Будут и новые песни, и съемки, и гастроли, и выступления. Я возвращаюсь в полном объеме», — заявила звезда.

Также Алсу призналась, что недавно отметила 41-летие. По ее словам, она не стала устраивать пышного праздника. Певица провела время в кругу друзей и близких.

Говорить о разводе она не хочет. Однако артистка дала понять, что ее радуют ее дети.

«У нас со старшими дочками сложились очень теплые, доверительные отношения. Они мне рассказывают, если не все, то 99 процентов из того, что с ними происходит в жизни. Хотя они — достаточно разные по характеру», — поделилась она, пишет « МК ».